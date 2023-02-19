Райан Бейдер вошел в тренерскую команду Майкла Чендлера на TUF 31

Чемпион Bellator в тяжелом весе Райан Бейдер (31-7) примет участие в новом сезоне The Ultimate Fighter. Бейдер вошел в тренерскую команду Майкла Чендлера (23-8). Об этом подтвердил Чендлер в соцсетях.

TUF 31 выйдет в эфир в мае этого года. Тренерами станут бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) и Чендлер.

Бейдер в прошлом бою одолел Федора Емельяненко (40-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля в Инглвуде, США.