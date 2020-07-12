Первые поражения Богатова и Гришина в UFC: лучшие моменты боев

Легковес Роман Богатов на UFC 251 единогласным решением судей проиграл бразильцу Леонарду Сантосу — 26-29, 26-29, 26-29. Россиянина оштрафовали на два очка за незаконные удары, в том числе коленом в голову. На его счету 10 побед и 1 поражение. Он провел первый бой в UFC.

Также Максим Гришин уступил поляку Марчину Тыбуре единогласным решением судей — 26-30, 26-30, 27-30. На счету 36-летнего россиянина 30 побед, 8 поражений и 2 ничейных результата в ММА. Он провел дебютный бой в организации.

UFC 251: расписание и трансляция турнира на бойцовском острове