О'Мэлли дал Стерлингу совет для победы над Петром Яном на UFC 272
Боец легчайшего дивизиона UFC американец Шон О'Мэлли рассказал, на что Алджамейну Стерлингу стоит обратить внимание для победы над Петром Яном в их матче-реванше.
«Алджамейн [Стерлинг] не глупый парень, а умный. Он боец высокого уровня... Я думаю, что он вышел на первый бой с неправильным геймпланом. Он уже выдохся за несколько раундов. Если вы смотрели бои Петра [Яна], то могли заметить, что он сначала изучает соперника, не форсирует события, а затем в более поздних раундах начинает оказывать давление. Стерлингу следует учесть этот момент и выйти на бой с правильным геймпланом. Я думаю, что у Алджамейна Стерлинга есть все необходимые навыки для победы над Петром. Я не говорю, что так и будет, но и списывать Стерлинга со счетов не стоит», — сказал О'Мэлли на подкасте Майка Биспинга Believe You On Me.
Стерлинг и Ян сразятся в главном событии турнира UFC 272, который состоится в ночь на 6 марта в Лас-Вегасе.
В их первом поединке, который состоялся в марте на UFC 259, Ян был дисквалифицирован в четвертом раунде за то, что нанес сопернику неумышленный, но запрещенный удар коленом в голову. В связи с этим победу одержал Стерлинг и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.
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