«Меняйте свою жизнь сами». Чимаев показал, в каких условиях он жил до перехода в UFC

Непобежденный шведский боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев опубликовал в своем Instagram видео, показав в каких условиях он жил до перехода в UFC.

«2019 год. Это все что у меня было. Вот как-то так, ребята. Меняйте свою жизнь сами. Никто за вас это не сделает!» — написал Чимаев под видеопостом.

На сегодняшний день 27-летний Чимаев является одним из самых популярных бойцов UFC. На его счету 10 побед в 10-ти поединках. Его следующим оппонентом может стать топовый полусредневес Гилберт Бернс.

Последний бой Чимаев провел в конце октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где он победил Ли Джинглиана удушающим приемом в первом раунде.