Никита Крылов: «Джонс будет номером один, даже если Хабиб победит Фергюсона»

Боец UFC Никита Крылов в интервью «СЭ» выразил мнение, что чемпион в полутяжелом весе американец Джон Джонс (26-1) справедливо занимает первое место в рейтинге лиги вне зависимости от весовых категорий. На второй позиции находится чемпион в легком весе — россиянин Хабиб Нурмагомедов (28-0).

— То, что Джон — первый в p4p, а не Хабиб — это справедливо?

— Я думаю, да. Справедливо.

— А если Хабиб победит Фергюсона?

— Все равно Джон Джонс первый.

— Почему?

— Потому что это полутяжелый вес. Для меня полутяжи всегда опаснее, чем бойцы легкого дивизиона. Да у него и защит больше, он чемпионом был дольше. Не могу я воспринимать легковесов как бойцов более сильных, чем тяжи. Средний, полутяжелый и тяжелый веса для меня примерно на одном уровне жесткости. Там ребята примерно одинаковых габаритов. Остальные веса не могу рассматривать в плане того, что кто-то из их представителей — лучший вне зависимости от весовых категорий. В голове сразу представляется, как они за это место (дерутся). Вот есть Хабиб и есть Джонс. Давайте поставим их (друг против друга) и поймем, кто сильнейший боец.

28-летний Крылов выступает в полутяжелом весе. На его счету 27 побед и 7 поражений в ММА (8-5 в UFC). (Михаил Потапов)