На бойца Яндиева, избившего Харитонова и его друга, завели уголовные дела

После драки в «Лужниках» на бойца Адама Яндиева завели уголовные дела по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее в Москве произошел конфликт между экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым и бойцом Bellator Сергеем Харитоновым. Спор закончился дракой. Причиной конфликта стала финансовая задолженность: Яндиев задолжал Харитонову деньги.

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Перед этим Яндиев атаковал друга Харитонова, Руслана Абдо.

Оба пострадавших попали в больницу с разными травмами. У Харитонова есть подозрение на сотрясение мозга.