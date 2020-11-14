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На бойца Яндиева, избившего Харитонова и его друга, завели уголовные дела

22:08
Адам Яндиев. Фото Instagram
Адам Яндиев. Фото Instagram
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После драки в «Лужниках» на бойца Адама Яндиева завели уголовные дела по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее в Москве произошел конфликт между экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым и бойцом Bellator Сергеем Харитоновым. Спор закончился дракой. Причиной конфликта стала финансовая задолженность: Яндиев задолжал Харитонову деньги.

Перед этим Яндиев атаковал друга Харитонова, Руслана Абдо.

Оба пострадавших попали в больницу с разными травмами. У Харитонова есть подозрение на сотрясение мозга.

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