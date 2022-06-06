Мовсар Евлоев о Топурии: «Нахрен он мне сдался?»

28-летний россиянин Мовсар Евлоев (16-0) ответил на слова Илии Топурии (12-0), который после боя Евлоева с Дэном Иге (15-6) написал, что Евлоев боится бросать ему вызов.

«Его-то [Топурию] я в любом случае досрочно выиграю. Грубо говоря, нахрен он мне сдался? Я топ-10, я смотрю вперед, — сказал россиянин в интервью YouTube-каналу Hustle MMA. — Пусть для начала делает вес. Убедимся, что он может спуститься в эту весовую категорию, а то если он опять не сделает вес, у меня целая подготовка и бой выпадут. Давай убедимся, что он сделает вес и залетит в десятку, а так у меня есть цели на пути к титулу. Будем сейчас ждать нашего англичанина, а если Топурия хочет со мной поговорить, он знает, где меня найти, я всегда на связи.

Этот бой с ним мне интересен в любом случае, но не так, чтобы мне его победить и пройти дальше к титулу. Просто что-то ты делаешь ради дела, что-то — ради удовольствия. Этот бой просто ради удовольствия".

Евлоев и Топурия должны были подраться 22 января на турнире UFC 270. Однако Евлоев выбыл из боя из-за коронавируса. Позже Топурия снялся с турнира по медицинским показаниям из-за проблем с весогонкой.

Евлоев победил единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27) Иге 4-го июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США, и, судя по всему, войдет в топ-10 рейтинга лиги в полулегком весе.

Топурия провел в UFC четыре боя. В последнем поединке он отправил в нокаут во втором раунде Джея Герберта (11-4) 19 марта на турнире UFC Fight Night 204 на арене О2 в Лондоне, Великобритания. В настоящее время испанский боец расположен на 15-й строчке рейтинга UFC в полулегком весе.