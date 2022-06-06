Туменов готов подраться с Корешковым в лиге Шлеменко

Бывший боец UFC и экс-чемпион ACA в полусреднем весе Альберт Туменов заявил о готовности подраться с учеником Александра Шлеменко Андреем Корешковым.

«Мне предлагали выйти с Корешковым, когда у него был бой с [Мухаммедом] Берхамовым. Я дал согласие. Я не знаю почему, но потом, по-моему, ему другого соперника нашли. Я был готов [выйти на замену Берхамову], но не получилось».

«Предлагали ли бой с Корешковым на турнире лиги Шлеменко? Нет. Но если предложат, то с удовольствием сказал бы, что подерусь», — сказал Туменов в интервью ютуб-каналу «Вестник ММА».

Также Туменов рассказал, как лига АСА предлагала ему бой с Корешковым.

«Такого не было, что я собирался обратно в АСА. Мы общались с матчмейкером, и если будет интересный поединок... Они хотели организовать бой с Корешковым, но, как я понял, у них не получилось на тот момент договориться с Корешковым. Или у него какие-то обязательства с Bellator».

На счету Туменова 22 победы и 4 поражения, у Корешкова — 25 побед и 4 поражения.

Корешков — бывший чемпион Bellator в полусреднем весе. Следующий поединок россиянин проведет на турнире Shlemenko FC 4, который пройдет 18 июня в Омске. Соперник — бразилец Леонардо да Силва.