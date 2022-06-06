Альберт Туменов: «Камил Гаджиев не даст мне подраться с Минеевым, потому что это его курица, несущая золотые яйца»

30-летний российский боец Альберт Туменов (22-4) считает, что глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев не допустит, чтобы действующий чемпион лиги в среднем весе Владимир Минеев (16-1) встретился с ним в клетке.

«Камил Гаджиев не даст мне подраться с Минеевым, потому что это его курица, несущая золотые яйца, — сказал Туменов в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА». — Однажды я уже побил Ясубея Эномото, когда он был звездой, а на меня никто не рассчитывал, и второй такой ошибки Камил не допустит. Тогда мне 18 лет было, я в AMC Fight Nights провел один бой до Эномото, и там меня никто не вел. Мне просто помогли друзья туда попасть, и на второй бой мне уже дали Эномото. Ни Камил, ни Бату Хасиков не ожидали, что я побью его. Они хотели организовать [ему] еще один бой с Шамилем Завуровым после его победы надо мной. Камил, наверное, помнит об этом и не хочет, чтобы я побил Минеева. Может, я ошибаюсь».

Туменов в последний раз дрался 29 ноября 2019 года против Беслана Ушукова (18-5) на ACA 102. Туменов победил нокаутом во втором раунде и продолжил серию из пяти побед.

Минеев защитил титул AMC Fight Nights в среднем весе 16 октября 2021 года в бою против Магомеда Исмаилова (17-3). Исмаилов доминировал по ходу боя, но в третьем раунде просел и проиграл техническим нокаутом.