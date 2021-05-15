Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев в комментариях к эфиру Рамзана Кадырова пообещал «порвать» бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев не видит ничего плохого в данном заявлении Чимаева.

«Что я могу сказать по поводу этого комментария? Для бойцов такого уровня, в частности, в той же организации UFC, то здесь ничего нового нет. Разве бойцы, которые выступают в тех же лигах, те же бойцы из Дагестана, Чеченской Республики, которые выступают в российских лигах, разве они не говорят, что они могут побить, победить, порвать? В спортивном мире это является нормальным комментарием», — заявил Дудаев в Instagram.

«Также хочется добавить, что те же представители команды Хабиба Нурмагомедова, тренерский блок, другие представители Дагестана — они разве сто раз, тысячи раз не говорили, что Хабиб Нурмагомедов сегодня побьет любого бойца? Что он способен победить любого файтера из любой лиги. Что он — лучший спортсмен. А когда эти ребята, те же представители его команды, или другие интернет-пользователи, когда они заявляли, что Хабиб Нурмагомедов способен победить, побить любого бойца, разве под эту категорию не попадает лига ACA, бойцы клуба Ахмат? Или других клубов?».