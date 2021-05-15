Министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев заявил, что плохого умысла в словах Рамзана Кадырова о том, что Хабиб Нурмагомедов является проектом UFC не было.

«Сейчас внимание искусственно заострено на словах Главы Республики, что Хабиб является проектом UFC. Именно эти слова сейчас пытаются всячески раскрутить, придать какую-то другую окраску, как будто, что Хабиб является проектом UFC исключает всяческие спортивные способности Хабиба Нурмагомедова, его физические данные, то, что он побеждал. Почему-то именно это выражение проект UFC начали трактовать по-разному, преследуя свои различные провокационные, скажем так, цели».

«Я смотрел выступление Главы Республики, и смотрел не один раз. Удивляюсь к той критичной реакции многочисленных так называемых блогеров и других экспертов, которых, как мы ранее обозначили, сразу же взялись хайповать на этой теме. Я бы хотел им еще сказать, заострить их внимание на том, что Глава Республики в своем выступлении — конечно же, вы это видели, конечно же, все смотрели, что он не один раз подчеркивал, заявлял, что Хабиб Нурмагомедов наш брат, что Хабиб Нурмагомедов — никто не ставит под сомнение, что он — чемпион UFC», — сказал Дудаев в видеообращении, опубликованном в Instagram.