Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер, бой за титул чемпиона UFC в легком весе: смотреть трансляцию
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В ночь на 16 мая в Хьюстоне (США) в главном бою UFC 262 бразилец Чарльз Оливейра сразится с американцем Майклом Чендлером.
На кону — титул чемпиона UFC в легком весе, который стал вакантным после завершения карьеры россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
В активе 35-летнего Чендлера — 22 победы и 5 поражений, у 31-летнего Оливейры — 30 побед и 8 поражений.
Турнир в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Начало — после 05:00 мск.
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