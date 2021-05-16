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Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер, бой за титул чемпиона UFC в легком весе: смотреть трансляцию

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Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер. Фото mmafighting.com
Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер. Фото mmafighting.com
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В ночь на 16 мая в Хьюстоне (США) в главном бою UFC 262 бразилец Чарльз Оливейра сразится с американцем Майклом Чендлером.

На кону — титул чемпиона UFC в легком весе, который стал вакантным после завершения карьеры россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

В активе 35-летнего Чендлера — 22 победы и 5 поражений, у 31-летнего Оливейры — 30 побед и 8 поражений.

Турнир в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Начало — после 05:00 мск.

Видеотрансляция боя Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер

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