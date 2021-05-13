Непобежденный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев оставил комментарий во время прямого эфира главы Чечни Рамзана Кадырова, выразив уверенность в том, что он «порвет Хабиба Нурмагомедова».

«Хабиб — проект UFC. Я не говорю, что Хабиб — не чемпион. Он чемпион, и он сделал свое дело очень аккуратно, правильно, четко, не спеша. Это однозначно. Делал свое дело, но если UFC захочет, то они могут сделать из любого... Посмотрите кто там и как выступает. Человек два года не выступает в этой организации, затем он выходит и выступает с чемпионами. Или какой-то человек занимается недвижимостью [речь об Эле Яквинте — сопернике Нурмагомедова] - риелтор — выходит, выступает, дерется. Вот это вот хорошая организация. Менеджмент у них хороший. Так что... А, Хамзат должен забрать пояс. И не один. Если Всевышней даст, то он заберет и не один пояс, потому что он заслуживает этого. Хaмзат очень интересен для UFC, он неординарный спoртсмен, который гoтов выступить в любом весе и в любой категории. Я увeрен, что Хамзат зaберёт этот пояс», — говорил Кадыров во время прямого эфира.

«Мы и его порвем, если он захочет», — отметился в комментариях Чимаев, когда речь шла о Хабибе Нурмагомедове.