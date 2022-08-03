Владимир Минеев назвал условие для боя с Вагабом Вагабовым

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев заинтересован в проведении боя с чемпионом полутяжелого дивизиона AMC Fight Nights Вагабом Вагабовым.

«Мне интересен этот бой. Вагаб — красавец, — сказал Минеев в интервью ютуб-каналу BoxingTV. — В клетке Вагаб сметает всех на своем пути. Почему бы и нет?

Это противостояние родилось, по-моему, сразу после моего [второго] боя с Магомедом Исмаиловым. Мы оба чемпионы, и мы оба являемся яркими ударниками в этой лиге. Осталось договориться по весу и гонорару".

Минеев в своем последнем поединке, который состоялся в октябре прошлого года в Сочи, техническим нокаутом в третьем раунде выиграл у Магомеда Исмаилова.

В июле на турнире AMC Fight Nights в Краснодаре Вагабов победил Давида Бархударяна техническим нокаутом в четвертом раунде.