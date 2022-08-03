Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:35

Владимир Минеев назвал условие для боя с Вагабом Вагабовым

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Минеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев заинтересован в проведении боя с чемпионом полутяжелого дивизиона AMC Fight Nights Вагабом Вагабовым.

«Мне интересен этот бой. Вагаб — красавец, — сказал Минеев в интервью ютуб-каналу BoxingTV. — В клетке Вагаб сметает всех на своем пути. Почему бы и нет?

Это противостояние родилось, по-моему, сразу после моего [второго] боя с Магомедом Исмаиловым. Мы оба чемпионы, и мы оба являемся яркими ударниками в этой лиге. Осталось договориться по весу и гонорару".

Минеев в своем последнем поединке, который состоялся в октябре прошлого года в Сочи, техническим нокаутом в третьем раунде выиграл у Магомеда Исмаилова.

В июле на турнире AMC Fight Nights в Краснодаре Вагабов победил Давида Бархударяна техническим нокаутом в четвертом раунде.

Владимир Минеев
ММА
0
Читайте также
Польза и вред холестерина, пять мифов о холестерине в крови
Капа с Валей Карнавал, спор Дацика и Монсона: кто из них больше русский
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Минеев о скандальном бое Багов — Магомедов: «Майрбек поступил по-мужски, по-хозяйски»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости