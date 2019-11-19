Минеев планирует провести второй бой с Исмаиловым в конце 2020 года

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев сообщил, что ведутся переговоры о проведении второго боя с соотечественником Магомедом Исмаиловым в конце 2020 года. Идут обсуждения, что гонорар Исмаилова за реванш должен составить 10 миллионов рублей.

В октябре прошлого года Минеев и Исмаилов на турнире Fight Nights завершили бой вничью.

— Мы планируем провести второй бой с Магой Исмаиловым в конце следующего года. Пока идут разговоры именно об этом. Главное, чтобы с его стороны все было в порядке. Мага может преподнести сюрпризы, — цитирует «РИА Новости» Минеева. — Первый бой с Исмаиловым получился равным, без серьезного перевеса в чью-то сторону. Но я-то был травмирован. В общем, нужно дать болельщикам то, что они хотят. А так бы я хотел подписаться в UFC и там продолжить свой путь. Там в (весовой категории) 77 кг есть хорошие соперники. Мне хочется подраться с (Нейтом) Диасом. Это веселый парень. Плюс есть Хорхе Масвидаль. Было бы интересно подраться за пояс Baddest Motherfucker.