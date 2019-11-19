Минеев рассказал, когда планирует реванш с Исмаиловым

Российский боец Владимир Минеев рассказал о планируемом реванше с Магомедом Исмаиловым. Их первый бой прошел в октябре 2018 года и завершился вничью.

— Мы планируем провести реванш с Магой Исмаиловым в конце следующего года. Пока идут разговоры именно об этом. Главное, чтобы с его стороны все было в порядке. Мага может преподнести сюрпризы. Первый бой с Исмаиловым получился равным, без серьезного перевеса в чью-то сторону. Но я-то был травмирован. В общем, нужно дать болельщикам то, что они хотят. А так бы я хотел подписаться в UFC и там продолжить свой путь. Там в 77 кг есть хорошие соперники. Мне хочется подраться с (Нейтом) Диасом. Это веселый парень. Плюс есть Хорхе Масвидаль. Было бы интересно подраться за пояс Baddest Motherfucker (BMF, «главный мерзавец»)", — сказал Минеев. (Михаил Потапов)