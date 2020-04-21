Менеджер Нурмагомедова заявил, что не будет препятствовать бою Хабиба с Гэтжи

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что не будет против, если россиянин в будущем проведет бой с Джастином Гэтжи, который также является клиентом Абдель-Азиза. Такой расклад станет возможным, если американец победит в бою за звание временного чемпиона UFC соотечественника Тони Фергюсона.

— Если Гэтжи завоюет титул временного чемпиона, то он должен будет подраться с Хабибом за звание неоспоримого чемпиона в легком весе, — сказал Абдельазиз в интервью MMA Junkie. — Эти парни всю жизнь работают ради того, чтобы стать чемпионом. Кто я такой, чтобы преграждать им путь? Я знаю, что у Тони Фергюсона раньше были проблемы из-за того, что у них с Конором Макгрегором общие менеджеры. Но я свои дела так не веду.

Не думаю, что менеджер или промоутер поступает справедливо, лишая бойца возможности реализовать свою мечту и стать неоспоримым чемпионом UFC. Если Джастин победит, он заслужит бой с Хабибом. В таком случае они подерутся.

Напомним, титульный бой Нурмагомедова и Фергюсона должен был стать главным поединком турнира UFC 249, который планировалось провести 18 апреля в Бруклине (США). В начале апреля россиянин сообщил, что остается на карантине из-за пандемии коронавируса и его бой с Фергюсоном отменен. Позже и весь турнир был перенесен.