Боец UFC Фахретдинов рассказал, как созвонился с Минеевым перед боем с Михайлидисом

Российский боец UFC Ринат Фахретдинов рассказал, как созвонился с чемпионом AMC Fight Nights Владимиром Минеевым перед боем с греком Андреасом Михайлидисом.

В июле 2017 года на турнире Fight Nights 71 Минеев техническим нокаутом выиграл у Михайлидиса.

«Мы созвонились, и его вопрос был: «Что он делает в UFC?» — сказал Фахретдинов в интервью ютуб-каналу «Вестник ММА». — И я ему говорю: «После тебя он выиграл три боя, и он подписался в UFC». На самом деле европейцам чуть попроще попасть в UFC, чем нам».

«Дал ли совет Владимир перед этим боем? Дал, но я их озвучивать не буду».

Фахретдинов и Михайлидис сразятся на турнире UFC Fight Night 207, который состоится в ночь на 5 июня в Лас-Вегасе. В главном событии вечера российский тяжеловес Александр Волков встретится с суринамцем Жаирзиньо Розенструйком.