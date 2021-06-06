Константин Цзю сказал, что не собирается возобновлять карьеру

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю рассказал, что не думает о возобновлении карьеры.

«Со мной говорили на эту тему, но без конкретики. Я сказал, что если мне предложат 10-20 миллионов долларов, я откажусь. Смысла предлагать нет. Мое слово имеет для меня значение, много лет назад я обещал маме не выступать.



Я Хабиба прекрасно понимаю. Хабиб еще в общем-то молодой мужик, и, возможно, еще не полностью себя реализовал. Может, он сможет уговорить свою маму, но я свою уговаривать не буду», — цитирует Цзю ТАСС.

Свой последний бой Цзю провел в 2005 году в возрасте 36 лет, проиграв британцу Рикки Хаттону. Цзю владел титулами чемпиона мира по всем трем престижным версиям в 2001-2003 годах. Всего на его счету 31 победа (25 нокаутом) и 2 поражения.