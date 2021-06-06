Российский тяжеловес Федор Емельяненко прокомментировал слухи о возможном противостоянии с экс-бойцами UFC Алистаром Оверимом и Джуниором Дос Сантосом.

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«Были предложения. Что думаю о них? Хорошие бойцы, но, посмотрим. Примерно через две недели вылетаю с Валентином [Молдавским] в Америку, и там уже будет детальный разговор по тому мероприятию, который будет у нас в России», — сказал Емельяненко в беседе с журналистами на чемпионате России по ММА в Кемерово.

Свой последний бой Емельяненко провел в декабре 2019 года в Японии, где на турнире Rizin он победил бывшего чемпиона UFC Куинтона Джексона техническим нокаутом в первом раунде.

(Ислам Бабаджанов)