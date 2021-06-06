Федор Емельяненко — об Овериме и Дос Сантосе: «Были предложения. В Америке будет детальный разговор»
6 июня 2021, 18:47
Российский тяжеловес Федор Емельяненко прокомментировал слухи о возможном противостоянии с экс-бойцами UFC Алистаром Оверимом и Джуниором Дос Сантосом.
«Были предложения. Что думаю о них? Хорошие бойцы, но, посмотрим. Примерно через две недели вылетаю с Валентином [Молдавским] в Америку, и там уже будет детальный разговор по тому мероприятию, который будет у нас в России», — сказал Емельяненко в беседе с журналистами на чемпионате России по ММА в Кемерово.
Свой последний бой Емельяненко провел в декабре 2019 года в Японии, где на турнире Rizin он победил бывшего чемпиона UFC Куинтона Джексона техническим нокаутом в первом раунде.
(Ислам Бабаджанов)
Читайте также
2
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю