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Федор Емельяненко — об Овериме и Дос Сантосе: «Были предложения. В Америке будет детальный разговор»

6 июня 2021, 18:47
Федор Емельяненко. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Федор Емельяненко. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российский тяжеловес Федор Емельяненко прокомментировал слухи о возможном противостоянии с экс-бойцами UFC Алистаром Оверимом и Джуниором Дос Сантосом.

«Были предложения. Что думаю о них? Хорошие бойцы, но, посмотрим. Примерно через две недели вылетаю с Валентином [Молдавским] в Америку, и там уже будет детальный разговор по тому мероприятию, который будет у нас в России», — сказал Емельяненко в беседе с журналистами на чемпионате России по ММА в Кемерово.

Свой последний бой Емельяненко провел в декабре 2019 года в Японии, где на турнире Rizin он победил бывшего чемпиона UFC Куинтона Джексона техническим нокаутом в первом раунде.

(Ислам Бабаджанов)

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