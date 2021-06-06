Федор Емельяненко прокомментировал бой брата против рэпера Джигана

Легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко высказался по поводу возможного противостояния своего брата Александра Емельяненко против рэпера Джигана по правилам бокса.

«По этому поводу ничего не могу сказать... Я не являюсь поклонником рэпера Джигана, и, наверное, певцу нужно выступать на сцене, а бойцу биться с бойцами. Я так думаю», — ответил Емельяненко в интервью с представителями СМИ на чемпионате России по ММА в городе Кемерово.

«Предлагали мне подобные бои? Мне задавался вопрос о моем участии в боксе. Но я не могу его принять», — заключил он.

По слухам, бой Александра Емельяненко против Джигана может состояться до конца этого года.

(Ислам Бабаджанов)