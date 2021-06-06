Федор Емельяненко прокомментировал бой брата против рэпера Джигана
6 июня 2021, 15:18
Легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко высказался по поводу возможного противостояния своего брата Александра Емельяненко против рэпера Джигана по правилам бокса.
«По этому поводу ничего не могу сказать... Я не являюсь поклонником рэпера Джигана, и, наверное, певцу нужно выступать на сцене, а бойцу биться с бойцами. Я так думаю», — ответил Емельяненко в интервью с представителями СМИ на чемпионате России по ММА в городе Кемерово.
«Предлагали мне подобные бои? Мне задавался вопрос о моем участии в боксе. Но я не могу его принять», — заключил он.
По слухам, бой Александра Емельяненко против Джигана может состояться до конца этого года.
(Ислам Бабаджанов)
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