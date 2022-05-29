Алджамейн Стерлинг раскритиковал Майкла Чендлера

Действующий чемпион легчайшего дивизиона Алджамейн Стерлинг (21-3) ответил на слова Майкла Чендлера (23-7) о том, что бойцы не должны критиковать руководство лиги за якобы маленькие гонорары, потому что Дана Уайт «потратил годы тяжелой работы, чтобы превратить UFC в успешный проект».

«Майкл Чендлер не понимает ситуации других бойцов, которые приходят в UFC не в статусе чемпиона Bellator и без всех этих регалий, — сказал Стерлинг на своем YouTube-канале. — Мне нравится Чендлер, но он несет чушь. Я люблю UFC, но если быть честным, лига должна платить бойцам больше денег. Я счастлив, что сейчас я хорошо зарабатываю, и я не тупица, чтобы все это упустить».

Стерлинг защитил титул чемпиона в бою против Петра Яна (16-3) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США. Американец победил раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47).

Чендлер в прошлом бою победил Тони Фергюсона (23-5) нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.