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Харитонов рассказал, с чего начался конфликт между ним и Яндиевым

14 ноября 2020, 22:52
Адам Яндиев. Фото Instagram
Адам Яндиев. Фото Instagram
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Российский боец Bellator Сергей Харитонов рассказал, что стало катализатором конфликта, который закончился его дракой с экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым. Перед этим Яндиев напал на Руслана Абдо, друга Харитонова.

— Какой-то парень ему в Instagram оставил комментарий: «Адам, брат, ты молодец, ты правильно живешь». Руслан Абдо что-то ему написал в ответ, — сказал Сергей Харитонов в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова. —  Врать не буду, Руслан мне говорил, что написал «Ох, Адам-Адам». Ну и там кто-то из друзей Адама Руслану что-то ответил, на что Руслан сказал: «Да Адам взял денег и не отдал». Я Руслану сказал: «Это для тебя, не для кого-то, не для ушей лишних, я тебе об этом сказал». И этот парень, то ли ингуш, то ли чеченец говорит: «Я приеду в Москву и докажу, что Адам никого не кинул, ни у кого денег не взял. И если я это докажу, то ты мне 10 миллионов рублей отдашь». Руслан мне это пишет, я ему сказал: «Зачем ты это начал? Зачем ты начал перепалку?»

Само собой, этот парень не знает ситуации. Он приехал, пытались найти Руслана, встретиться с ним вместе с Адамом. И вот произошла ситуация вчера. Я сам не подходил никогда — отдаст и отдаст.

В пятницу стало известно, что 40-летний Сергей Харитонов был избит в Москве. У спортсмена диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза и перелом носа.

Также Харитонов рассказал о самом инциденте с Яндиевым.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/channel/UClk_DNP1t5fXhu9yBQRD6yg

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