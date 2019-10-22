Хабиб сфотографировался с известным турецким поваром
08:55
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов побывал в гостях у всемирно известного турецкого повара Бурака Оздемира. Он опубликовал совместное фото с ним.
— Во время сгонки веса я постоянно смотрел его страницу, — написал россиянин в Instagram. — Это было очень вкусно и весело, спасибо тебе, брат. С мастером своего дела, и с очень интересным человеком.
Повар приготовил курицу в скорлупе, которую предложили Хабибу.
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