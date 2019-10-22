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Всемирно известный турецкий повар напугал Хабиба

01:36
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедовпобывал в гостях у всемирно известного турецкого повара Бурака Оздемира. Он приготовил курицу в скорлупе, которую было предложено Хабибу. Также во время трюков с блюдцами и стаканами Бурак напугал Хабиба.

— Интересный вечер в Стамбуле с братьями, — прокомментировал видео в своем Instagram, Тагир Уланбеков. — Многим весогонщикам знаком этот парень. Закончился вечер турецко-дагестанскими шутками.

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