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Хабиб — про шутку о медали от Бастрыкина: «Зверское отношение троих больных людей здравомыслящий человек не может поддержать»

17 октября, 22:50
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram

Экс-чемпион UFC в легком весе, владелец лиги Eagle FC россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал шутку о медали от Бастрыкина.

Ранее Хабиб опубликовал в Instagram фотографию Конора Макгрегора и подписал ее следующим образом: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы».

«Это был больше подкол за океан, — сказал Нурмагомедов. — Каждый человек воспринял ее [шутку]... Трактовать можно было по-разному. Есть же люди, которые к этому как юмор отнеслись, а есть те, которые подумали будто бы я поддержал этих ребят. Зверское отношение троих больных людей здравомыслящий человек не может поддержать. Это ясно всем».
В главном событии турнира EFC 42, на котором присутствовал Хабиб, легенда ММА Александр Шлеменко единогласным решением судей выиграл у Артура Гусейнова.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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