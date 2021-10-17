Экс-чемпион UFC в легком весе, владелец лиги Eagle FC россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал шутку о медали от Бастрыкина.

Ранее Хабиб опубликовал в Instagram фотографию Конора Макгрегора и подписал ее следующим образом: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы».

«Это был больше подкол за океан, — сказал Нурмагомедов. — Каждый человек воспринял ее [шутку]... Трактовать можно было по-разному. Есть же люди, которые к этому как юмор отнеслись, а есть те, которые подумали будто бы я поддержал этих ребят. Зверское отношение троих больных людей здравомыслящий человек не может поддержать. Это ясно всем».

В главном событии турнира EFC 42, на котором присутствовал Хабиб, легенда ММА Александр Шлеменко единогласным решением судей выиграл у Артура Гусейнова.