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Хабиб: «Шлеменко против Минеева — это самый большой бой, который можно организовать»

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Александр Шлеменко. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Шлеменко. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Владелец лиги Eagle FC Хабиб Нурмагомедов выступил за идею организации боя между Александром Шлеменко и Владимиром Минеевым совместно с промоушеном AMC Fight Nights.

«Я думаю, что этот бой реален, — сказал Нурмагомедов журналистам на турнире EFC 42. — Шлеменко сейчас у нас претендент на пояс EFC, но я вообще за идею организацию этого боя. Шлеменко — Минеев — это огромный бой. Это самый большой бой, который можно организовать».

В главном событии турнира EFC 42, который проходил 17 октября в Сочи, Шлеменко единогласным решением судей выиграл у Артура Гусейнова.

Днем ранее на этой же арене в Сочи чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев успешно защитил пояс, победив Магомеда Исмаилова досрочно в третьем раунде.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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