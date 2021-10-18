Владелец лиги Eagle FC Хабиб Нурмагомедов выступил за идею организации боя между Александром Шлеменко и Владимиром Минеевым совместно с промоушеном AMC Fight Nights.

«Я думаю, что этот бой реален, — сказал Нурмагомедов журналистам на турнире EFC 42. — Шлеменко сейчас у нас претендент на пояс EFC, но я вообще за идею организацию этого боя. Шлеменко — Минеев — это огромный бой. Это самый большой бой, который можно организовать».

В главном событии турнира EFC 42, который проходил 17 октября в Сочи, Шлеменко единогласным решением судей выиграл у Артура Гусейнова.

Днем ранее на этой же арене в Сочи чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев успешно защитил пояс, победив Магомеда Исмаилова досрочно в третьем раунде.