Хабиб: «Когда я начинал, Шлеменко уже был звездой. Я закончил, а он еще дерется»

Глава промоушена EFC Хабиб Нурмагомедов после боя между Александром Шлеменко и Артуром Гусейновым высказался в адрес победителя.

Шлеменко победил на турнире в Сочи EFC 42 единогласным решением судей.

«Шлеменко — это легенда нашего вида спорта в России. Многие задавали мне вопрос, как я организовал этот бой, — отметил Хабиб после боя. — Я ехал в машине, и мне понадобилось пару минут. Я позвонил Артуру, и он сказал: «Вперед!» Позвонил Шлеменко, и мы тоже очень быстро договорились.

Меня радует, что Саша пропагандирует здоровый образ жизни. Он не употребляет алкоголь, семьянин, открывает спортивные школы в России. Большая честь, что такой боец принял участие в моей лиге. Когда я начинал, он уже был звездой. Я уже закончил, а он еще дерется. Это человек с большой буквы. Большое спасибо тебе, Саша. Кстати, у нас по контракту еще один бой".