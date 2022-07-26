Умар Нурмагомедов обратился к Дане Уайту: «Я могу уничтожить весь дивизион»

Умар Нурмагомедов обратился к Дане Уайту, попросив дать ему возможность подраться с топ-бойцами дивизиона

26-летний российский боец UFC легчайшего веса Умар Нурмагомедов (15-0) обратился к Дане Уайту и Шону Шелби, попросив их дать ему возможность подраться с топ-бойцами дивизиона.

«Я молод, силен, голоден, сфокусирован и хочу стать чемпионом. Я знаю, что могу уничтожить весь дивизион. Все, что мне нужно, — это возможность», — написал Нурмагомедов в Twitter.

Нурмагомедов победил американца Нейта Манесса (14-2) единогласным решением судей (30-27, 30-25, 30-26) 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США. В настоящее время он находится на 14-й строчке рейтинга легчайшего веса UFC.