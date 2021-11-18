Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, в какой ситуации оказалась его лига, когда стало известно о том, что средневес Вячеслав Василевский не сможет выйти на бой против Марсио Сантоса.

Ему на замену выйдет известный российский тяжеловес Александр Емельяненко.

«Василевский должен был немного раньше сообщить о том, что он не сможет драться. Всякое бывает, но если ты болеешь — ты болеешь. Если бы он заранее дал понять, то мы бы могли искать какие-то варианты. Вчера и позавчера мы оказались в ужасной ситуации», — сказал Гаджиев в интервью «СЭ».

«Теперь главное, чтобы Сантос и Александр Емельяненко — оба были живы и здоровы, готовы к бою, — продолжил Гаджиев. — Бой пройдет в открытой весовой категории. Для Сантоса, конечно, это не проблема. Он будет весить меньше примерно на 20 кг, но, с другой стороны, у него есть свои аргументы — он провел хороший лагерь. Емельяненко специально к этому бою не готовился. И за это ему отдельное спасибо, так как он не стал просить отсрочку, а сказал: «Выйду и подерусь».

Емельяненко и Сантос подерутся в главном событии турнира AMC Fight Nights 106, который пройдет 27 ноября в Сыктывкаре.

В своем последнем поединке, состоявшемся 18 сентября в поп-ММА организации «Наше Дело», Емельяненко единогласным решением судей выиграл у блогера Артема Тарасова. На счету 40-летнего Емельяненко в ММА 28 побед, 8 поражений и 1 ничья.

У 32-летнего Сантоса — 16 побед, 6 поражений и 1 ничья.