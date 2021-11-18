Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев в интервью «СЭ» рассказал, как возникла идея организовать поединок между россиянином Александром Емельяненко и бразильцем Марсио Сантосом.

«Основная фишка в том, что Александр Емельяненко дерется во всех весовых категориях. Он может стать заменой в любом поединке. Это раз. Во-вторых, если даже вы решили забыть, что Емельяненко есть, он все равно каждый день о себе напоминает. В-третьих, это Марсио Сантос, который в разных весовых категориях выступал: и в 77, и в 84, и в 93 кг. Парень не подарок, всегда готовый включить», — сказал Гаджиев «СЭ».

Изначально соперником Сантоса должен был стать средневес Вячеслав Василевский, однако он снялся с поединка по состоянию здоровья.

Емельяненко и Сантос сразятся в главном событии турнира AMC Fight Nights 106, который пройдет 27 ноября в Сыктывкаре.