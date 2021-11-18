Боец UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс прокомментировал возможный поединок с шведом Хамзатом Чимаевым.

«Не буду драться с ним, пока он занимает 10-е место в рейтинге, — цитирует бойца MMA Fighting. — Ему нужно подраться еще раз, и после победы над кем-нибудь из топ-5 или топ-6, я с ним подерусь — без проблем. Я много раз просил боя с Нилом Магни, который находится где-то на девятом месте, но UFC не хотел мне давать этот поединок из-за ситуации в рейтинге. Поэтому мне даже не предлагали Хамзата. Но я так сильно хочу драться, что мне было бы трудно отказать UFC».

Также Бернс назвал Чимаева крутым бойцом.

«Хамзат действительно крутой. Он новичок, но хочет драться. Мне нравится его стиль — он вызывает всех. Шумиха продолжается, и это хорошо для него. Он отлично справляется», — добавил он.

Ранее сообщалось, что бой в рамках UFC между Чимаевым и Бернсом в полусредней весовой категории может состояться в январе 2022 года.