Гаджи «Автомат» рассказал, когда дебютирует в MAHATCH FC

Непобежденный российский тяжеловес Гаджи Наврузов по прозвищу «Автомат» рассказал, когда проведет свои следующие бои.

«В начале ноября будет бой [по правилам бокса] на центральном телевидении, а потом в декабре на большой арене бой в MAHATCH», — заявил Гаджи в интервью «СЭ».

3 сентября в Москве Гаджи «Автомат» подписал контракт с украинской лигой кулачных боев MAHATCH FC.

В прошлом 32-летний спортсмен выступал в российском промоушене Top Dog.