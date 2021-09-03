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Гаджи «Автомат» рассказал, когда дебютирует в MAHATCH FC

22:26
Гаджи Наврузов. Фото Instagram
Гаджи Наврузов. Фото Instagram

Непобежденный российский тяжеловес Гаджи Наврузов по прозвищу «Автомат» рассказал, когда проведет свои следующие бои.

«В начале ноября будет бой [по правилам бокса] на центральном телевидении, а потом в декабре на большой арене бой в MAHATCH», — заявил Гаджи в интервью «СЭ».

3 сентября в Москве Гаджи «Автомат» подписал контракт с украинской лигой кулачных боев MAHATCH FC.

В прошлом 32-летний спортсмен выступал в российском промоушене Top Dog.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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