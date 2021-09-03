Гаджи «Автомат» допустил реванш с Дациком: «Готов выйти и отправить спать»

Звезда кулачных боев Гаджи «Автомат» Наврузов открыт к бою-реваншу с бойцом ММА Вячеславом Дациком по правилам бокса.

«У Славы же сейчас 3-0 по боксу? Скрывать не буду, были переговоры с ним, когда он упал — они хотели провести реванш. Организация понимает, если я щелкну [его] в первом раунде, то это неинтересно. У Данияла [Эльбаева] выиграл он, который его недооценил. Зря вы Дацика недооцениваете», — сказал Гаджи «СЭ».

«Это я с ним легко справился, потому что я в порядке, но если ты Слава хочешь как-то отрицать это, то я готов с тобой выйти. Поговори со своим менеджером, если людям интересно, то я, конечно, готов выйти и отправить спать».

В их первом бою, который был опубликован на канале True Gym в мае, Наврузов отправил «Рыжего Тарзана» в нокаут уже на 46-ой секунде первого раунда.

В настоящее время 32-летний Наврузов является бойцом кулачной лиги MAHATCH FC.