Нокаут с задержкой: боец рухнул через 17 секунд после пропущенного удара

Удивительный нокаут случился на турнире украинской лиги кулачных боев Mahatch в поединке между Анатолием Савенко и Анатолием Малышом. В первом раунде бойцы обменялись сериями ударов, а через 17 секунд после этого Малыш внезапно упал в тяжелый нокаут.

Боец вскоре пришел в себя и объявления Савенко победителем боя заявил: «Чувствую себя хорошо. Не понял, если честно, что произошло. В глазах потемнело — упал. Просто на минуту свет выключился. Не от удара. Точно не от удара... Не помню, даже [от чего упал]».