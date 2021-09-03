Нокаут с задержкой: боец рухнул через 17 секунд после пропущенного удара
14:55
Удивительный нокаут случился на турнире украинской лиги кулачных боев Mahatch в поединке между Анатолием Савенко и Анатолием Малышом. В первом раунде бойцы обменялись сериями ударов, а через 17 секунд после этого Малыш внезапно упал в тяжелый нокаут.
Боец вскоре пришел в себя и объявления Савенко победителем боя заявил: «Чувствую себя хорошо. Не понял, если честно, что произошло. В глазах потемнело — упал. Просто на минуту свет выключился. Не от удара. Точно не от удара... Не помню, даже [от чего упал]».
crazy knockout in Ukraine #mahatch #bareknuckle pic.twitter.com/Z7zgK1acBB— Matysek (@Matysek88) September 2, 2021
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