Финалист Гран-при Bellator Кори Андерсон (16-5) считает, что глава UFC Дана Уайт поторопился, когда принял решение отпустить его в Bellator.

«Я лучший в мире, не только в Bellator, — сказал американский боец в интервью The MMA Hour. — Я вышел в клетку и доказал это. Я, действительно, искренне верю, что я лучший. Я думал, что бой с Вадимом Немковым будет очень тяжелым. Не скажу, что это был легкий бой, но я показал, что я здесь лучший. Я выглядел так, словно я чемпион. Я сделал все, чтобы показать это.

После боя я подумал: «Интересно, как сейчас чувствует себя Дана Уайт? Смотрел ли он этот бой? Мне просто интересно, жалеет ли он, что отпустил меня. Сожалеет ли он, что не вложил в мое продвижение столько же энергии, сколько вложил в других бойцов. Теперь они видят, что я вытворяю, когда обо мне хоть чуточку заботятся. Думаю, что в UFC хотят вернуть меня назад».

Андерсоном провел бой с Немковым 15 апреля в соглавном событии турнира Bellator 277. Финал Гран-при Bellator завершился в 3-м раунде. За 5 секунд до конца 3-го из 5 раундов бойцы столкнулись головами. У россиянина открылось кровотечение. Бой был признан несостоявшимся.

Андерсон покинул UFC после поражения Яну Блаховичу (28-9) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 15 февраля на турнире UFC Fight Night 167 в Рио-Ранчо, Нью-Мексико.