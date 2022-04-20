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Сегодня, 18:32

Шон Портер: «Кроуфорд — лучший полусредневес, а не Спенс»

Шон Портер назвал Теренса Кроуфорда лучшим боксером, с которым он когда-либо выходил в ринг
Давид Хачатрян
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34-летний американский боксер Шон Портер сообщил, что чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд является лучшим боксером, с которым он когда-либо выходил в ринг.

«Лучший полусредневес? Теренс Кроуфорд, — заявил Портер в интервью SHOWTIME Sports. — Он просто был лучшим среди всех, с кем я выходил в ринг. Думаю, что Эррол Спенс подтвердит это. Выходя в ринг, Спенс готов был превзойти меня в моей игре, а Кроуфорд был настроен побить меня ментально. В этом разница».

Портер проиграл Спенсу раздельным решением 28 сентября 2019 года, в то время как Кроуфорд досрочно победил Портера 21 ноября 2021 года.

17 апреля в Арлингтоне Спенс одержал досрочную победу в десятом раунде над чемпионом WBA Йорденисом Угасом и завоевал пояс WBA в полусреднем весе.

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