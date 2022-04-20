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Сегодня, 17:35

Гилберт Бернс: «Дана Уайт пообещал мне очень громкий бой»

Гилберт Бернс подвел итоги встречи с Даной Уайтом
Давид Хачатрян
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Бразильский полусредневес Гилберт Бернс (20-5) рассказал, как прошла его встреча с главой UFC Даной Уайтом.

«Знаете, я рассчитывал на победу в бою с Чимаевым. Но что было, то было, — сказал бразилец в интервью YouTube-каналу Ag. Fight. — Наш с ним поединок понравился абсолютно всем, а это многое значит. Вчера я встретился с Уайтом. Он был просто в восторге. Дана сказал мне, что мой следующий поединок будет очень громким. Я понятия не имею, с кем буду драться, но его слова мне понравились. Давайте подождем и посмотрим, с кем я подерусь следующим».

Бернс проиграл Хамзату Чимаеву (11-0) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида (США). Поединок получил бонус «Бой вечера».

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