Фергюсон вызвал Джонса на бой

Боец ММА Тони Фергюсон, выступающий в UFC легком весе, заявил, что готов биться против Джона Джонса, лидирующего в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории. Джонс выступает в полутяжелом весе.

Lot Of Shit Talk @JonnyBones You Wanna Play Again Like We Did In College? I Bumped Up Two Weight Classes & I'll Do It Again ? Growth. You Wanna Play Chess I'll Be Your Huckleberry. Got You In 2 Neanderthal, Talked To Your Pops He Knows Who's Champ. # Anklepick # DavidVSGoliath pic.twitter.com/VaGUrm25OX — Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) October 22, 2019

— Много бреда несешь, Джон Джонс, — написал Фергюсон в Twitter. — Хочешь опять сыграть, как мы уже делали в колледже? Я уже поднимался выше на две весовые категории и готов сделать это снова. Если хочешь сыграть в шахматы, то я буду твоим Гекльберри. Я сделаю из тебя неандертальнца. Говорил с твоим папочкой, он знает, кто чемпион.

Ранее сообщалось, что Фергюсон может стать соперником Хабиба Нурмагомедова.