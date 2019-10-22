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Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Фергюсон вызвал Джонса на бой

14:15
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Боец ММА Тони Фергюсон, выступающий в UFC легком весе, заявил, что готов биться против Джона Джонса, лидирующего в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории. Джонс выступает в полутяжелом весе.

— Много бреда несешь, Джон Джонс, — написал Фергюсон в Twitter. — Хочешь опять сыграть, как мы уже делали в колледже? Я уже поднимался выше на две весовые категории и готов сделать это снова. Если хочешь сыграть в шахматы, то я буду твоим Гекльберри. Я сделаю из тебя неандертальнца. Говорил с твоим папочкой, он знает, кто чемпион.

Ранее сообщалось, что Фергюсон может стать соперником Хабиба Нурмагомедова.

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