Российский боец UFC раскрыл поразительные силовые показатели: «Отжимаюсь 1500 раз за час»

Российский боец UFC Мовсар Евлоев рассказал в интервью «СЭ» о своей выносливости и силе.

В ночь на 6 декабря 26-летнй Евлоев (13-0) проведет бой с американцем Нейтом Ландвером (14-3). Поединок пройдет в полулегком весе.

— Слышал, что вы как-то пробежали 17 км за час.

— Раньше, когда я дрался на 61 кг, мне приходилось очень много бегать, потому что всегда приходилось контролировать свой вес. Практически каждое утро бегал и каждый раз увеличивал свой результат. 17 км за час были перед моим последним боем в М-1, когда я готовился на этого бразильца (Рафаэля Диаса. — Прим. «СЭ»). И я даже начал весогонку и был в теплых вещах. Несмотря на это, я пробежал ровно за час почти 17 км. Не хватило 100 или 200 метров, я мерил по стадиону, по кругам. Я бегал не один, у нас было мини-противостояние, мини-спор, чтобы посмотреть, кто больше пробежит за час. И я на 1 км опередил своего младшего брата, который тоже очень хорошо бегает, он чемпион России по греко-римской борьбе, хороший атлет. И он на километр отстал от меня.

— Вот в этих спорах спортивных вы себя когда-нибудь доводили до грани, когда организм переходил в красную зону?

— Как-то мы делали кроссфит, это было после того, как я сделал большой перерыв в тренировках и захотел сделать такую же тренировку, которую я делал, когда был на пике. Я все-таки сделал это за счет характера, и после этого не мог встать 3 часа с матов, потому что у меня все горело внутри, мне казалось, что у меня легкие сгорают изнутри. Бывают часто такие моменты, когда до тренировки ты ставишь себе цель, а потом на полпути твой организм всячески пытается тебя тормознуть. Но ты уже с этим сталкивался и понимаешь, что всегда так будет.

— Флойд Мэйвезер говорил, что у него рекорд по отжиманиям за подход 147 раз. Какой у вас?

— За один подход я бы не сказал, что делаю очень много повторений, но каждую неделю у меня бывает тренировка в субботу по методике Кости Цзю. Он делал за час отжимания, отдых — прыжки на скакалке. 20 секунд прыгает, чтобы стряхнуть руки, и как кладет скакалку, делает отжимания. Его тренировка подразумевает 1000 отжиманий. Но я настолько часто это делал, что уже довел до 1500 раз за час и вообще не отдыхая. Отдых — только на скакалке. Час тренировки — 1500 отжиманий и постоянно скакалка.

— Вы к 5-раундовому бою можете проходить 12-раундовые спарринги. Это издевательство над организмом?

— Наверное, для тебя это будет издевательством над организмом, это не основной твой род деятельности. А мне приходится делать максимально, чтобы выглядеть хотя бы как спортсмен в бою. В бою, даже если у тебя три раунда, есть момент волнения, мандража, непредсказуемости, поэтому приходится готовиться в три, четыре и даже пять раз больше. На тренировке ты не боишься — если пропустишь удар, то твой партнер остановится, даст тебе время, а в бою такого нет, и ты устаешь быстрее. И очень сильно давит психологический момент. Я когда готовился на чемпионские бои, делал 12 и больше раундов. (Никита Горшенин)