Энтони Джонсон заметно похудел перед дебютом в Bellator

Бывший претендент на титул UFC в полутяжелом весе Энтони Джонсон выглядит заметно похудевшим в преддверии дебюта в Bellator MMA.

Джонсон, завершивший карьеру в 2017 году после проигрыша Даниэлю Кормье, дебютирует в Bellator поединком против экс-претендента на пояс UFC в среднем весе Йоэля Ромеро.

Бойцы сойдутся в клетке в ночь на 17 апреля на турнире Bellator 257.

«Солидный день борьбы с командой. Спасибо Дмитрию Смолякову», — написал Джонсон под постом в Instagram.

Противостояние 43-летнего Ромеро и 36-летнего Джонсона станет частью четвертьфинала Гран-при Bellator.