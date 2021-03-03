Блахович рассказал, сколько будет весить в бою с Адесаньей

Чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович заявил, что будет весить около 100 кг в день боя с обладателем пляса UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей.

«Сейчас я вешу примерно 97,5-100 кг. Я ожидаю, что буду весить 100 кг [в бою против Адесаньи]. Это идеальный вес для меня. Мне все равно, сколько весит оппонент. Он может быть больше или меньше — без разницы. Я отлично выступаю, когда вешу около сотки», — сказал Блахович в интервью Ариэлю Хельвани.

Также чемпион выделил сильные и слабые стороны претендента на его пояс, для которого предстоящей бой станет дебютом в полутяжелом весе.

«Ты же знаешь, он тощий, — продолжил польский спортсмен. — Вот и все. Он будет очень быстрым, и он сосредоточился на этом. Может быть, если бы он прибавил в весе, то стал бы медленнее и потерял бы свое главное оружие. Поэтому он не стал набирать вес. Но мне все равно. Я тренируюсь с ребятами из его дивизиона, так что готов к его скорости. Я собираюсь использовать свою силу и свой вес, чтобы заставить его устать в клинче. Применю весь свой арсенал для того, чтобы выиграть этот бой».

Титульный бой Блахович — Адесанья состоится 7 марта в главном событии турнира UFC 259 в Лас-Вегасе.

На счету Блаховича 27 побед и 8 поражений. Нигериец Адесанья, тем временем, имеет безупречную статистику из 20-ти побед.