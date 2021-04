Эдди Альварес считает, что он станет величайшим легковесом в истории ММА после завоевания пояса ONE FC

Бывший чемпион UFC и Bellator в легком весе американец Эдди Альварес рассказал о важности завоевания пояса ONE FC.

«Хорошо быть великим в течение пяти лет, а еще лучше в течение 10 лет. Но вот уже два десятилетия я продолжаю драться с чемпионами из разных уголков мира. Я не стою на одном месте. Я поеду любую точку мира и буду биться с чемпионом каждого крупного промоушена. В итоге стану чемпионом и на этой платформе. Никто этого не делал и никогда не сделает. Ты должен быть таким же сумасшедшим, как и я«, — сказал Альварес в интервью TMZ Sports.

«Сколько бы поясов я ни собрал и сколько бы чемпионов ни победил, всегда будут споры, но я просто скажу людям взглянуть на статистику, вы понимаете, что я имею в виду? Я не хочу с ними спорить. Просто проверьте табло. Давайте соберем все данные и проверим табло. Тогда и поговорим, кто самый величайший легковес в истории«, — отметил боец.

Альварес проведет следующий бой на турнире ONE on TNT 1, который состоится на следующей неделе в Сингапуре. Соперник — 25-летний представитель Молдовы Юрий Лапикус. Бой станет со-главным событием вечера, а его победитель подерется за пояс ONE FC.