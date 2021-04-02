Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к футболу.

«Для меня футбол — социальная активность. С кем-то пообщаюсь, на кого-то лишний раз прикрикну. Играем что в Америке, что в Сарове по часу. Раньше бегал полузащитником или опорником, но все зависит от поля. Если трава мягкая или, что еще лучше, песок, то мне без разницы. Бегать не больно, могу играть где угодно. Это раньше колени болели после игры, лед клал и ходить не мог полнедели. Сейчас — поиграл на выходных, и в понедельник уже тренировка», — сказал Тактаров «СЭ».

Также Тактаров рассказал, чью манеру игры в футбол он повторяет на поле.

«На синтетике перехожу от одних ворот к другим — начинаю игру в защите, смотрю, как играет команда, какие есть слабые места у соперника, и потом уже в нападении делаю какие-то вещи. В роли Златана Ибрагимовича будет слишком громко сказано, но по крайней мере что-то подобное пытаюсь сделать. Из всех положений пытаюсь рикошетить, бить — иногда даже не принимая мяч. Бывает, что нет чуйки — особенно после велосипеда — и играю как Дзюба. Просто скидываю мяч на набегающего — спиной, головой, плечами, задницей. Смотрю в одну сторону, отдаю в другую, как Роналдиньо делал. А на песке могу и через себя пробить, на искусственном поле даже пробовать не буду».

(Константин Колмаков)