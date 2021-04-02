Рахмонов подерется с Празересом ну турнире UFC в июне
14:52
26 июня в Лас-Вегасе непобежденный казахстанский полусредневес Шавкат Рахмонов проведет второй бой в UFC, передает AG Fight. Его соперником станет 39-летний бразильский ветеран Мишель Празерес.
Рахмонов (13 побед, 0 поражений) провел последний бой в октябре прошлого года на турнире UFC 254 в Абу-Даби, где он задушил Алекса Оливейру в первом раунде.
Празерес (26 побед, 3 поражения) в последний раз выходил в клетку в феврале 2019 года. Тогда он уступил Исмаилу Наурдиеву решением судей.
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...