Дос Аньос подерется с Ренато Мойкано на UFC 272

37-летний Рафаэль Дос Аньос (30-13) встретится со своим соотечественником Ренато Мойкано (16-4) 6 марта в со-главном событии UFC 272. Поединок пройдет 5 раундов по 5 минут в промежуточном весе (72,5 кг).

Изначально Дос Аньос должен был подраться с Рафаэлем Физиевым (11-1), однако Физиев, по словам журналиста Ариэля Хельвани, заболел коронавирусом и выбыл из турнира. Свои кандидатуры на место выбывшего Физиева предлагали Ислам Махачев (22-1), Тони Фергюсон (25-6), Пол Фелдер (17-6) и Диего Феррейра (17-5).

Дос Аньос в последний раз дрался 14 ноября 2020 года на UFC Fight Night 182 против Фелдера. Бразилец выиграл раздельным решением судей. Мойкано идет на серии из двух побед. В прошлый раз он выиграл у Александра Эрнандеса (13-5) 12 февраля на UFC 271, оформив сабмишен во втором раунде.

(Давид Хачатрян)