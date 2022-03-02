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Сегодня, 16:15

Нейт Диас назвал условия для боя с Конором Макгрегором

Иван Шитик
Корреспондент

Американский боец UFC Нейт Диас (20-13) считает, что трилогия с Конором Макгрегором (22-6) состоится только в том случае, если ирландский боец одержит несколько побед.

«Сперва Конору придется одержать несколько побед и доказать, что он не такой хрупкий...», — написал боец в Twitter в ответ на слова главы UFC Даны Уайта о том, что он будет шокирован, если третий бой между Макгрегором и Диасом не состоится.

«Мы работаем над этим поединком, — говорил Уайт в интервью TMZ Sports. — Пока бой не согласован. Послушайте, если этот поединок [Макгрегор — Диас] не состоится, я буду шокирован».

Диас и Макгрегор дрались дважды. В первом бою, который состоялся 5 марта 2016 года на UFC 196, Диас выиграл сабмишном во втором раунде. Во втором бою на UFC 202 (20 августа 2016 года) Диас проиграл Макгрегору решением большинства судей.

(Давид Хачатарян)

Дана Уайт
Конор Макгрегор
Нейт Диас
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