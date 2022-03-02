Нейт Диас назвал условия для боя с Конором Макгрегором

Американский боец UFC Нейт Диас (20-13) считает, что трилогия с Конором Макгрегором (22-6) состоится только в том случае, если ирландский боец одержит несколько побед.

«Сперва Конору придется одержать несколько побед и доказать, что он не такой хрупкий...», — написал боец в Twitter в ответ на слова главы UFC Даны Уайта о том, что он будет шокирован, если третий бой между Макгрегором и Диасом не состоится.

«Мы работаем над этим поединком, — говорил Уайт в интервью TMZ Sports. — Пока бой не согласован. Послушайте, если этот поединок [Макгрегор — Диас] не состоится, я буду шокирован».

Диас и Макгрегор дрались дважды. В первом бою, который состоялся 5 марта 2016 года на UFC 196, Диас выиграл сабмишном во втором раунде. Во втором бою на UFC 202 (20 августа 2016 года) Диас проиграл Макгрегору решением большинства судей.

(Давид Хачатарян)