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Сегодня, 11:50

Валентина Шевченко узнала имя следующего соперника

Шевченко подерется с бразильянкой Тайлой Сантос на турнире UFC
Роман Шишов
Корреспондент

Чемпионка UFC Валентина Шевченко проведет свой следующий бой 11 июня, информирует ESPN. Соперником будет Тайла Сантос из Бразилии, которая имеет рекорд в ММА19-1.

Последний раз она выходила в октагон 20 ноября 2021 года, победив Джоан Вуд удушающим приемом в первом раунде.

Шевченко, которая имеет сразу три гражданства (Россия, Киргизия и Перу), одержала 22 победы в MMA и потерпела три поражения. В последнем бою в сентябре прошлого года она нокаутировала Лорен Мерфи в четвертом раунде.

Валентина Шевченко
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