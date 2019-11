Диас намерен провести реванш с Масвидалем

Американец Хорхе Масвидаль выиграл у соотечественника Нейта Диаса в бою за титул главного негодяя UFC (BMF). Врачи запретили Диасу продолжать поединок после третьего раунда из-за рассечений. Бой прошел в полусредней весовой категории на шоу UFC 244 в Нью-Йорке.

На счету 34-летнего Масвидала 35 побед, 13 поражений. У 34-летнего Диаса — 20 побед, 12 поражений.

После боя Диас заявил, что хотел бы провести с Масвидалом реванш.

It's over. Doctor calls a stop to this one due to a cut on Diaz's eye. #UFC244 pic.twitter.com/F66UjSBsSo