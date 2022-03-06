Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:40

Дана Уайт: «Если Волков не сможет въехать в Великобританию, Аспиналл получит другого соперника»

Уайт заявил, что если Волков не сможет приехать в Великобританию, Аспиналл получит другого соперника
Анна Горшкова
Корреспондент

Президент UFC Дана Уайт рассказал о проблеме российского тяжеловеса Александра Волкова с приездом в Лондон на бой с Томом Аспиналлом.

«Надеюсь, замена не понадобится. Но если нам придется это сделать, мы к этому готовы. Посмотрим, как все сложится, — цитирует Уайта MMA Junkie. — Мы пытались вывезти Волкова в Лондон заранее, но он не захотел. Если он не сможет въехать в страну, Том получит другого соперника. Мы найдем ему нового соперника», — сказал Уайт.

Бой Волкова и Аспиналла запланировал на 19 марта.

Источник: https://mmajunkie.usatoday.com/
Александр Волков (единоборства)
Дана Уайт
UFC
0
Читайте также
Футболисты сборной России, которые, вероятно, уже не сыграют на ЧМ
Победа «плохиша» Ковингтона, радость Хабиба за брата и обидное поражение Уланбекова: итоги UFC 272, где все еще можно встретить россиян
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Масвидаль про Ковингтона: «Он говорит о чужих женах, религиях, нациях. Такому трусу никто не хочет проигрывать»

Камару Усман предложил Исламу Махачеву подраться
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости