Дана Уайт: «Если Волков не сможет въехать в Великобританию, Аспиналл получит другого соперника»

Президент UFC Дана Уайт рассказал о проблеме российского тяжеловеса Александра Волкова с приездом в Лондон на бой с Томом Аспиналлом.

«Надеюсь, замена не понадобится. Но если нам придется это сделать, мы к этому готовы. Посмотрим, как все сложится, — цитирует Уайта MMA Junkie. — Мы пытались вывезти Волкова в Лондон заранее, но он не захотел. Если он не сможет въехать в страну, Том получит другого соперника. Мы найдем ему нового соперника», — сказал Уайт.

Бой Волкова и Аспиналла запланировал на 19 марта.